TP.HCM: Kết quả xét nghiệm 32 trường hợp tại chùa Viên Giác đều âm tính Covid-19

Vào chiều ngày 20.2, nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 32 người, gồm 8 vị tăng đang tu học tại chùa và 24 cư sĩ làm công quả. Cũng trong sáng 22.2, nhân viên y tế đã phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên chùa Viên Giác.

Đây là những người có mặt trong lễ Kỳ an hội diễn ra tối 19.2 do chùa Viên Giác tổ chức. Do số lượng người tham dự khá đông nên sáng ngày 20.2, UBND Q.Tân Bình đã làm việc với nhà chùa để trao đổi về các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM