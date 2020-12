TP.HCM khởi tố hơn 6.000 vụ án kinh tế

Tội phạm về ma túy đang ngày càng phức tạp, biến tướng như thế nào?

Báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong 10 năm, TP.HCM phát hiện, xử lý gần 17.000 vụ vi phạm về kinh tế, qua đó khởi tố điều tra 6.071 vụ với 3.619 bị can, xử lý hành chính 10.240 vụ. Từ năm 2010 đến nay, Công an TP.HCM đã phát hiện, điều tra, xử lý 235 vụ với tổng tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt phải thu hồi gần 1.500 tỉ đồng, đã thu hồi trong giai đoạn điều tra hơn 734 tỉ đồng (gần 49%). Cũng trong 10 năm, trên địa bàn TP xảy ra 51.123 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra 35.669 vụ, triệt phá 9.525 băng nhóm hoạt động tội phạm , đang tập trung truy bắt 2.870 đối tượng truy nã.