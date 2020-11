TP.HCM kiểm tra 5 công ty, hộ kinh doanh trong 'đường dây' kinh doanh đa cấp

Theo đó, có 5 cá nhân, tổ chức bao gồm: Công ty TNHH XNK Quốc tế Đại Hưng (địa chỉ số 116 đường TA 13, P.Thới An, Q.12); Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu Kelsey One và Công ty TNHH Caster City Việt Nam (cùng địa chỉ số 82B/5 Hiệp Thành 17, P.Hiệp Thành, Q.12); hộ kinh doanh Đại Thành Group (địa chỉ 79/11 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12) và hộ kinh doanh Liên kết phát triển Vươn Cao (địa chỉ số 208 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình).

Sở Công thương TP.HCM cho biết Công ty TNHH sản xuất xuất nhập khẩu Kelsey One và Công ty TNHH Caster City Việt Nam đăng ký cùng 1 địa điểm hoạt động và cùng do ông H.N.Th. là người đại diện pháp luật. Hai công ty này có liên kết với nhiều hộ kinh doanh cá thể, đại lý tuyển dụng, đào tạo cho khách hàng mua, bán các sản phẩm chủ yếu do Công ty TNHH XNK Quốc tế Đại Hưng sản xuất.

Hồi tháng 7.2020, Báo Thanh Niên đã tổ chức tọa đàm Nhận diện đa cấp bất chính nhận được sự tham gia nhiệt tình của nhiều cơ quan, đơn vị Ảnh: Độc Lập