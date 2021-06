TP.HCM: Một điều dưỡng Bệnh viện Đại học Y Dược nhiễm Covid-19

Ngày 16.6, Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) bàn giao vụ nữ sinh viên bị lừa hơn 800 triệu đồng bằng thủ đoạn dọa phạt nguội vi phạm giao thông, cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thụ lý.

Ngày 15.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên là cục trưởng một đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.