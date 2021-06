TP.HCM: Một gia đình bất an vì 'đạn lạc' liên tiếp bay vào nhà

Cụ thể, chiều 7.6, bà L. (người giúp việc nhà ông Tr.), nghe có tiếng động lớn trên tầng 4 của ngôi nhà ông Tr. (đường Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Q.1). Bà L. đến kiểm tra, phát hiện kính ở tầng 4 bị vỡ. Sau đó, ông Tr. lên kiểm tra, phát hiện trong mảnh kính vỡ có 1 viên bi sắt. Ngày 10.6, ông Tr. tiếp tục phát hiện trong phòng kính vỡ (ở tầng 4 nói trên), xuất hiện thêm nhiều viên bi sắt trong phòng. Ông Tr. trình báo việc "đạn lạc" bay vào nhà cho cán bộ công an khu vực.

Ngày 11.6, vì lo sợ nên ông Tr. làm đơn trình báo cho Công an P.Tân Định. Ông Tr. và gia đình vô cùng bất an vì những viên bi sắt không rõ từ đâu liên tiếp bay vào nhà ông và kính vỡ. Tiếp tục ngày 15.6, ông Tr. lại phát hiện tấm cửa kính khác cũng trên tầng 4 tiếp tục bị vỡ. Ông Tr. lại nhặt được 1 viên bi sắt giống như những lần trước. Trưa cùng ngày (15.6), khi các cán bộ Công an P.Tân Định đang làm việc với ông Tr. tại căn nhà của ông, thì tiếp tục phát hiện một tấm kính khác trong nhà ông lại thủng nghi do 'đạn bi' gây ra.