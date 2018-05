TP.HCM ngày càng ngập nặng

Cứ mưa là ngập

Cần xây dựng trục thoát nước ngầm Kỹ sư Lê Thành Công khẳng định chống ngập phải đảm bảo nguyên tắc muốn tiêu thoát phải trữ nước. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch là lợi thế có sẵn để TP tận dụng trở thành những hồ điều tiết tự nhiên khổng lồ, dung tích lớn để trữ nước, tạo bậc thang hồ chứa để trữ và điều tiết thoát nước. Vì thế, cần xây dựng 1 trục thoát nước ngầm đường kính khoảng 3 m dọc các tuyến đường, đi qua tất cả các điểm ngập như hầu hết các TP lớn trên thế giới đều có.

Theo báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP (Trung tâm chống ngập), TP hiện đã giải quyết được 15 tuyến đường trục chính ngập do mưa, gồm: Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, QL13 (Q.Bình Thạnh), An Dương Vương (từ cầu Mỹ Thuận đến Bến Phú Định), Gò Dầu, Lê Thành Phương, Mai Hắc Đế, Lương Văn Can, Hậu Giang, Lê Quang Sung, Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Hồng Bàng, Tân Hương, Gò Dưa.