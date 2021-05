TP.HCM: Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ leo trụ điện cao thế

Đến hơn 10 giờ ngày 5.5, người phụ nữ có biểu hiện bất thường, leo trụ điện cao thế ở đường số 17 (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức) được Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.Thủ Đức giải cứu thành công và đưa xuống đất an toàn.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thủ Đức có mặt tại hiện trường. Lúc này người nữ đã leo đến đỉnh ngọn trụ điện cao thế.

Hiện trường quanh khu vực sau đó được lực lượng chức năng phong tỏa. Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.Thủ Đức có mặt tiến hành giải cứu người phụ nữ. Sau nhiều giờ thuyết phục, lực lượng chức năng đã đưa được người phụ nữ xuống đất an toàn và bàn giao lại cho công an địa phương. Hiện nguyên nhân vụ việc người phụ nữ leo trụ điện cao thế đang được làm rõ.