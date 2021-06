TP.HCM: Nghi phạm có thân hình 'cơ bắp', cạy khóa tiệm điện thoại lấy trộm tài sản

Ngày 17.6, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip kẻ trộm có thân hình cơ bắp, manh động cạy khóa cửa tiệm điện thoại lấy cắp tài sản, gây bức xúc dư luận.

Theo hình ảnh camera ghi lại, hai người (nam giới) dừng xe máy trên đường tại trước một cửa tiệm điện thoại. Lúc này, một người đi bộ đến dùng dụng cụ cạy bung ổ khóa cửa, lẻn vào bên trong cửa tiệm điện thoại lấy đi nhiều tài sản rồi nhanh chóng lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Nghi phạm lấy điện thoại trong tủ kính trưng bày ẢNH CẮT TỪ CLIP

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại cửa tiệm điện thoại trên đường Dương Công Khi (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, TP.HCM). Ông H.C.T (56 tuổi) - chủ tiệm điện thoại bị trộm đột nhập cho hay, thời điểm xảy ra vụ trộm hơn 20 giờ ngày 14.6. Khi đó, ông C. và người cháu qua nhà người thân cách đó vào trăm mét để ăn uống.

Kẻ trộm lấy đi các điện thoại cảm ứng, để lại điện thoại "cùi bắp" ẢNH: TRẦN KHA

Lúc ngồi ăn xem camera qua điện thoại thì phát hiện tủ kính đựng điện thoại bên trong cửa hàng bị dịch chuyển sang vị trí khác. Nghi có trộm, ông C. cùng người cháu chạy về thì phát hiện cửa tiệm bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều điện thoại.

“Chúng lấy hết 8 điện thoại cảm ứng ở tủ trưng bày, mấy điện thoại "cùi bắp" thì chừa lại… giá trị tài sản bị mất khoảng 18 triệu đồng’, ông C. cho biết

Cũng theo ông C., khi xem lại camera nhà dân gần đó thì thấy nghi phạm đã đứng trước cửa tiệm quan sát một lúc và bỏ đi. Không lâu sau, hai kẻ này vòng lại cạy khóa đột nhập vào tiệm lấy tài sản. Ông C. vẫn chưa trình báo công an, đoạn clip vụ trộm sau đó được đăng lên mạng xã hội.

Tiệm điện thoại nơi xảy ra vụ trộm ẢNH: TRÀN KHA

Liên quan đến vụ trộm đột nhập tiệm điện thoại này, ngày 17.6, một đại diện Công an xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn (TP.HCM) cho hay nạn nhân vẫn chưa trình báo công an mà chỉ đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, nắm thông tin vụ việc. Ngoài ra, Công an xã Xuân Thới Thượng yêu cầu khi xảy ra mất trộm tài sản, người dân cần đến cơ quan công an trình báo ngay để lực lượng chức năng có cơ sở xử lý, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.