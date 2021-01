TP.HCM: Nghi phạm cướp 3 cửa hàng tiện lợi lẩn trốn ở Đồng Nai đã bị bắt

Cũng trong rạng sáng cùng ngày (21.1), trên địa bàn Q.Phú Nhuận (TP.HCM) xảy ra 2 vụ cướp cửa hàng tiện lợi, nghi phạm cướp đi 1,5 triệu đồng.

Tiến hành truy xét, công an xác định Trịnh Trần Phát Đ. (17 tuổi, quê quán Đồng Nai) là nghi phạm gây ra 3 vụ cướp cửa hàng tiện lợi ở Tân Bình và Phú Nhuận (TP.HCM).

Công an Q.Tân Bình đã phối hợp với Công an Q.Phú Nhuận truy xét, bắt giữ Đ. vào chiều cùng ngày khi nghi phạm lẩn trốn ở Đồng Nai. Công an hiện đang dẫn giải Đ. từ Đồng Nai về TP.HCM để lấy lời khai, làm rõ các vụ cướp cửa hàng tiện lợi