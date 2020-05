TP.HCM: Người dân giao nộp súng đạn, kiếm, mã tấu… được nhận một phần quà

Thiếu tá Nguyễn Minh Phương, Trưởng công an P.19 (Q.Bình Thạnh), cho hay: "Phía cơ quan chức năng sẽ vận động, tuyên truyền người dân thông qua nhiều kênh như họp tổ dân phố, lập nhóm trên mạng xã hội , phát loa... để thông báo người dân nào nhặt được, tàng trữ những vũ khí, vật liệu cháy nổ ... thì đến trụ sở công an vào khoảng thời gian cụ thể để giao nộp, được nhận lại phần quà. Sau đó, chúng tôi sẽ tập hợp để chuyển về cho công an quận xử lý".