TP.HCM: Nữ sinh viên làm thêm ở cửa hàng thú cưng bị lừa trộm tiền

Ngày 18.6, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip người phụ nữ vào cửa hàng thú cưng, trộm ví tiền của nhân viên bán hàng.

Cận cảnh người phụ nữ trộm ví tiền trong cửa hàng bán sản phẩm dành cho thú cưng Theo đó, người phụ nữ trung niên vào cửa hàng hỏi han, nữ nhân viên ra tư vấn. Lợi dụng lúc nữ nhân viên mất cảnh giác, người phụ nữ kéo hộc tủ, lấy ví tiền rồi ra ngoài lên xe người đàn ông chờ sẵn, chạy đi.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ trộm ẢNH: TRẦN KHA

Sự việc xảy ra khoảng 21 giờ 23 ngày 17.6, tại một cửa hàng thú cưng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Chị N.T.M.T (21 tuổi, quê Lâm Đồng) xác nhận, người mặc áo cam trong clip là mình. Theo chị T., người phụ nữ đến cửa hàng hỏi mua thức ăn cho mèo, lợi dụng sơ hở đã lấy trộm tài sản. Lúc này chị T. đi theo ra ngoài để xem con mèo của người phụ nữ. Khi trở vào, chị T. không thấy ví tiền (có khoảng hơn 1 triệu đồng) của mình đâu.

Chị T. là sinh viên, vì dịch Covid-19 nên không về quê mà ở lại đi làm thêm. “Một hai triệu đối với sinh viên là số tiền lớn. Em rất cần tiền để trang trải cuộc sống", chị T. cho biết.

Trưa 18.6, chị T. đã đến công an trình báo vụ việc bị trộm tiền. Một lãnh đạo Công an P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin qua phản ánh, công an đang làm rõ.