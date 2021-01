TP.HCM: 'Quái xế' quậy tưng lúc rạng sáng buộc trinh sát phải nổ súng trấn áp

Vụ việc diễn ra trên đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM vào rạng sáng nay, 17.1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày (17.1), một nhóm hàng chục thanh niên đi trên hơn 30 xe máy, tập trung trên đường Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM) chạy lạng lách, nẹt pô inh ỏi.

Người dân sau đó đã gọi báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Tổ tuần tra 363 Công an Q.8 nhanh chóng đến nơi. Phát hiện nhóm " quái xế " rất đông, trinh sát đã nổ súng chỉ thiên, và truy đuổi. Phát hiện có công an, nhóm “quái xế” tăng tốc tháo chạy.

Tổ tuần tra đã bắt giữ một nam than niên tại hẻm đường Phạm Thế Hiển, bàn giao cho công an P.7, Q.8. Vụ việc " quái xế " tụ tập chạy xe lạng lách đang được công an làm rõ.