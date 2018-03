TP.HCM sẽ cưỡng chế chung cư chưa nghiệm thu PCCC đã đưa dân vào ở

Chiều nay (29.3), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành chỉ thị về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với chung cư (CC), nhà cao tầng trên địa bàn TP.HCM.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành, UBND các quận huyện kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các chủ đầu tư không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà CC; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực xây dựng và phòng cháy, chữa cháy tham mưu đề xuất kiến nghị các Bộ, ngành TƯ sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập, vướng mắc, thiếu khả thi trong công tác quản lý CC, nhà cao tầng. Trong đó, tập trung kiến nghị tăng cường những chế tài, nâng cao mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp chủ đầu tư cho sử dụng công trình khi chưa được nghiệm thu, hoàn công về PCCC và xây dựng.

Đối với nhà CC, cao tầng chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa dân vào sinh sống, UBND TP.HCM yêu cầu Cảnh sát PCCC phải tiếp tục phối hợp các sở ngành chức năng, UBND quận, huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu về PCCC; việc kiểm tra khắc phục các vi phạm về PCCC là 15 ngày/lần; lập biên bản nêu rõ việc thực hiện những cam kết của chủ đầu tư; ra thông báo tạm đình chỉ, đình chỉ khi cần thiết. Sau khi xử phạt xong, nếu chủ đầu tư không khắc phục, đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định.

UBND TP.HCM cho biết trong thời gian vừa qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo thống kê trong năm 2017, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 1.007 vụ cháy, làm chết 26 người, bị thương 44 người, thiệt hại về tài sản khoảng 92,5 tỉ đồng. Đặc biệt ngày 23.3, đã xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại chung cư Carina Plaza (Q.8).

Nguyên nhân dẫn đến cháy lớn gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng chủ yếu do chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ trách nhiệm PCCC; không tổ chức thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn PCCC; hệ thống báo cháy, chữa cháy không hoạt động dẫn đến việc phát hiện cháy của lực lượng tại chỗ không kịp thời, thông tin báo cháy chậm; lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động kém hiệu quả… Đặc biệt, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc đảm bảo an toàn về PCCC còn nhiều bất cập…