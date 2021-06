TP.HCM: Tai nạn lúc sáng sớm làm 1 người tử vong

Ngày 30.6, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Trần Đại Nghĩa làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ ngày 30.6, người dân nghe tiếng động mạnh trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên (H.Bình Chánh giáp với Q.Bình Tân).

Nhận tin báo, lực lượng Công an H.Bình Chánh, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) có mặt tại hiện trường phối hợp giải quyết vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải BS 69C - 019.79 và xe máy (chưa rõ biển số) do người nam điều khiển được xác định chạy trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ đường Võ Trần Chí ra QL1. Riêng chiếc xe tải chở gạch BS 62C - 087.60 đang lùi trên đường Trần Đại Nghĩa để vào cửa hàng vật liệu xây dựng tại địa chỉ trên.

Công an giải quyết hiện trường

Hơn 9 giờ cùng ngày, công tác xử lý hiện trường vẫn đang được lực lượng Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) giải quyết. Công an cũng tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực phục vụ công tác điều tra , làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.