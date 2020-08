TP.HCM: Tai nạn xe máy trong đêm, 1 người tử vong

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh(TP.HCM) có mặt xử lý hiện trường. Bước đầu khám xét trong cốp xe nạn nhân, công an thu giữ 1 số giấy tờ, trong đó có một giấy chứng minh nhân dân mang tên Diệp Văn Hậu (40 tuổi, quê Trà Vinh). Công an cũng đã lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh gần đó để làm rõ vụ việc. Gần 24 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn này cơ bản được giải quyết xong.