TP.HCM: Tạm giữ kẻ phóng hỏa ki ốt bán hoa làm 1 người chết, 1 người bị thương

Theo điều tra, rạng sáng 1.6, người dân phát hiện cháy tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Thạnh (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) nên hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Công an TP.Thủ Đức đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa. Nhận định trong căn nhà có người mắc kẹt, Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Thủ Đức đã triển khai tiếp cận hiện trường, đưa 2 nạn nhân ra khỏi đám cháy . Anh P.L (32 tuổi) và vợ là chị N.T.B.L (27 tuổi) được đưa đi bệnh viện điều trị trong tình trạng bỏng nặng; sau đó, anh P.L tử vong do vết bỏng quá nặng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra xác định vụ hỏa hoạn có yếu tố tác động từ ngoại lực nên mở rộng điều tra.

Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triển khai nhiều tổ trinh sát thu thập dữ liệu, trích xuất camera xác định kẻ gây án. Cùng thời điểm, Trần Hiếu (30 tuổi, trú tại TP.Thủ Đức) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên được cơ quan công an mời lên làm việc.

Qua thời gian đấu tranh cùng hình ảnh từ trích xuất camera, đến chiều cùng ngày (1.6), Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiếu khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân từ việc làm ăn (bán hoa) nên nảy sinh ý định phóng hỏa.

Rạng sáng cùng ngày, Hiếu đến nhà anh L. sau đó khóa cửa ngoài rồi tẩm xăng phóng hỏa. Được biết, Hiếu cùng gia đình nạn nhân là họ hàng với nhau.