TP.HCM: Tạm phong tỏa 1 phần chung cư liên quan người ở cùng bệnh nhân 1440

Hiện người này đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

Trước đó, nam thanh niên 23 tuổi đi cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar sang Thái Lan, Campuchia rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Sau khi bệnh nhân 1440 được phát hiện nhiễm Covid-19 và đang điều trị tại Vĩnh Long, qua điều tra dịch tễ, ngày 27.12, các cơ quan chức năng ở TP.HCM đã cách ly nam thanh niên tại khu cách ly Q.5 và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định nam thanh niên này.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 28.12, PV Thanh Niên có mặt tại chung cư Sư Vạn Hạnh để ghi nhận vụ việc. Thời điểm này, lực lượng dân phòng, dân quân, Công an P.9 (Q.5) đang túc trực, phong tỏa hiện trường.

Theo quan sát của chúng tôi, khoảng 13 giờ cùng ngày, một cư dân ở chung cư Sư Vạn Hạnh xuống đất để nhận đồ đã đặt mua qua mạng thì được cán bộ công an phường nhắc nhở, yêu cầu người gửi đưa đồ cho lực lượng dân quân để người này mang vào trong. Người mua hàng cũng không được trả tiền mặt mà phải chuyển khoản. "Ai đặt đồ ăn, thức uống, chúng tôi vẫn cho nhận nhưng nếu thể chuyển khoản cho bên bán, Công an P.9 sẽ trả tiền giúp, sau đó ghi sổ và người dân sẽ trả lại sau", một cán bộ công an nói.

