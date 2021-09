TP.HCM: Thấy quán karaoke không người trông coi, vào ở tạm rồi trộm luôn tài sản

Đến 12 giờ ngày 21.9, Công an P.Bình Trị Đông B cùng Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra vụ trộm cắp tài sản tại quán karaoke trên đường số 7 (P.Bình Trị Đông B).

Quán karaoke nơi xảy ra vụ trộm cắp tài sản TRẦN KHA

Liên quan vụ việc này, Công an P.Bình Trị Đông B tạm giữ 5 người liên quan gồm: Nguyễn Hữu Thắng (30 tuổi) và Nguyễn Hữu Đạt (cùng ngụ Q.5); Lữ A Dũng (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân); Trần Văn Thành (27 tuổi, ngụ Q.6) và Ngô Quốc Bình (40 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản ”. Trong đó, qua test nhanh, Dũng và Thành có kết quả dương tính với Covid-19

Theo điều tra ban đầu, trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20.9, chủ quán karaoke trên đường số 7 (P.Bình Trị Đông B) đi ngang qua phát hiện có nhóm người đang trèo vào quán nên tri hô và cùng lực lượng công an phường đến bắt những kẻ đột nhập

5 nghi can đột nhập quán karaoke trên đường số 7 trộm cắp tài sản tại trụ sở công an TRẦN KHA

Tại trụ sở công an, những người này khai sống lang thang, khi phát hiện quán karaoke G.M.3, trên đường số 7 (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân) đang sửa chữa, không có người trông coi nên đã lẻn vào ở. Qua nhiều ngày, những người này đã tháo nhiều tài sản gồm: máy lạnh, loa, sắt thép và đồ trang trí, ti vi với tổng trị giá khoảng 470 triệu đồng để đem đi bán, lấy tiền tiêu xài.

Công an P.Bình Trị Đông B đang cách ly 5 người này để đảm bảo an toàn về phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trụ sở công an phường cũng đã được phun khử khuẩn, tiệt trùng để tránh nguy cơ lây nhiễm khi cán bộ và người dân làm việc.

Đến 12 giờ trưa 21.9, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất TRẦN KHA