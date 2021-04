TP.HCM thông qua danh sách 38 ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban MTTQVN TP.HCM diễn ra sáng 17.4, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 38 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách có 2 cán bộ chủ chốt của TP.HCM là bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Một số đại biểu Quốc hội tái ứng cử có thể kể đến bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM ; ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Q.1…

Hội nghị hiệp thương lần 3 của Ủy ban MTTQVN TP.HCM diễn ra sáng 17.4 thông qua 38 ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Ảnh: Nhật Linh

Khối doanh nghiệp có ông Trịnh Chí Cường, Tổng giám đốc Công ty CP nhựa Đại Đồng Tiến và ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Cả 2 ứng cử viên này đều là lần đầu được giới thiệu để bầu làm đại biểu Quốc hội.

Khối lực lượng vũ trang có đại tá Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM và đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Khối đoàn thể có bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Trong danh sách ứng cử viên, ông Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM và bà Ung Thị Xuân Hương, nguyên Chánh án TAND TP.HCM là các đại biểu tự ứng cử.

Ngày hôm qua (16.4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản về điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.HCM; theo đó, số ứng cử viên do TP.HCM giới thiệu là 17 người, số ứng cử viên do Trung ương giới thiệu là 13 người. Danh sách ứng cử viên do Trung ương giới thiệu chưa công bố tại hội nghiệp hiệp thương lần 3 mà sẽ gửi về Ủy ban Bầu cử TP.HCM.

Từ danh sách trên, vào ngày bầu cử 23.5 tới, cử tri tại TP.HCM sẽ bầu ra 30 đại biểu trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.