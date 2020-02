TP.HCM tiếp tục hoãn đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Ngày 12.2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giao Chủ tịch UBND Q.2 thông báo cho các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh và An Khánh có khiếu nại nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm , về việc dời lịch đối thoại với Thanh tra Chính phủ.

Lý do là UBND TP và Thanh tra Chính phủ đã họp và thống nhất do hiện nay các cơ quan, đơn vị đang tập trung tổ chức phòng chống dịch bệnh do nCoV gây ra. Thời điểm đối thoại trở lại hiện chưa được xác định. Trước Tết Nguyên đán , lịch đối thoại từng bị hoãn với lý do bận công tác chăm lo tết.