TP.HCM: Triệt phá 3 đường dây, thu giữ 217 kg ma túy các loại

Chiều 22.2, Công an TP.HCM cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) – Bộ Công an triệt phá 3 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép nhiều loại ma túy từ Campuchia về TP.HCM, đồng thời bắt giữ 7 nghi can, thu giữ khoảng 217 kg ma túy c ác loại (104 bánh heroin, 142 kg MA, 5kg ketamin, 100.000 viên thuốc lắc) và 35 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện có liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.