TP.HCM: Triệt phá vụ vận chuyển ma túy ngụy trang bên trong giỏ đựng xoài

Ngày 10.6, Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM vừa triệt phá vụ v ận chuyển khoảng 20 kg ma túy từ Đồng Tháp lên TP.HCM.

Theo điều tra, khoảng 7 giờ ngày 10.6, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Nguyễn Ngọc L. (34 tuổi, quê Đồng Tháp) chở theo một người đàn ông trên xe ô tô màu trắng BS 66A - 122.19 chạy trên đường Võ Văn Kiệt và An Dương Vương (P.An Lạc, Q.Bình Tân) có biểu hiện nghi vấn . Cơ quan công an đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra phương tiện và đưa về trụ sở Công an P.An Lạc làm việc.