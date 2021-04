TP.HCM: Trộm đột nhập nhà dân lấy tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng

Ngày 2.4, Công an Q.11 (TP.HCM) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nhật (31 tuổi, không nơi cư ngụ nhất định), Trương Văn Xuân Lam (42 tuổi, ngụ Q.8, Nguyễn Phương Khôi (34 tuổi), Bùi Ngọc Kính (36 tuổi, cùng ngụ Q.6) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an cũng lấy lời khai, làm rõ hành vi của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ 30 ngày 28.3. ông T.Q.Đ (42 tuổi, ngụ P.14 , Q.11) đang ngủ tại lầu 2 ở nhà thì nghe tiếng còi hú báo động chống trộm của xe máy để ở tầng trệt. Ông Đ. mở cửa phòng từ lầu hai nhìn xuống kiểm tra thì thấy có người lạ dắt xe máy của ông ra ngoài rồi rồ ga chạy đi. Ông Đ. cùng gia đình kiểm tra phát hiện bị mất nhiều tài sản có giá trị với tổng giá trị tài sản hơn 800 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an Q.11 phối hợp với các đơn vị phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, công an đã thu thập 10 dấu vân tay, 2 dấu chân và các mẫu ADN.

Một số tài sản liên quan trong vụ trộm được thu hồi ẢNH: TRẦN KHA

Qua truy xét , công an xác định một người tên B. đang giữ chiếc máy tính bảng là tang vật bị trộm lấy đi. Công an ập vào nơi ở của B. thu giữ máy tính bảng cùng chiếc xe máy mà tên trộm đã sử dụng. Từ manh mối này, Nguyễn Văn Nhật bị mời về trụ sở công an làm việc. Nhật khai thủ phạm vụ trộm là anh trai Bùi Ngọc Kính. Từ đầu mối này, Công an rà soát mời làm việc với Khôi, Lam và Kính. Nhóm này bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi vụ việc.

Thấy cửa sổ trên lầu không đóng, đột nhập trộm tài sản

Theo đó, do không có tiền tiêu xài, khoảng 1 giờ ngày 28.3, Kính chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường tìm nhà sơ hở để đột nhập vào trộm tài sản. Khi đi ngang qua căn nhà của ông Đ. trên đường Bình Thới (P.14 , Q.11), Kính thấy cửa sổ lầu 1 nhà này không đóng nên điều khiển xe đi gửi tại bãi xe rồi đi bộ quay lại, leo vào trong nhà qua cửa sổ lầu 1, đi lên lầu 2. Thấy phòng không đóng cửa, Kính đi vào lấy trộm 1 máy tính bảng, 2 nhẫn nữ trang , 2 đồng hồ cùng tiền mặt rồi leo ra ngoài bỏ đi.

Lúc này, Kính nảy sinh ý định quay lại nhà trộm xe SH nên điện thoại cho em là Nhật nói chở đi công việc. Khi Nhật chạy xe máy đến, Kính điều khiển xe chở Nhật đến căn nhà trên và kêu Nhật đứng cảnh giới cho Kính vào trộm xe nhưng Nhật không đồng ý, điều khiển xe bỏ đi. Kính tiếp tục đột nhập vào nhà, lấy trộm xe máy SH và tẩu thoát.

Lam, Khôi, Nhật (từ trái qua) tại trụ sở công an ẢNH: TRẦN KHA

Sau khi lấy được tài sản, Kính điện thoại cho Nhật tìm chỗ bán xe. Chiếc xe máy SH sau đó được bán cho Lam với giá 30 triệu đồng và được Lam rao bán trên mạng xã hội với giá 38 triệu đồng. Lam biết đây là tài sản trộm cắp.

Tiếp sau đó, Kính mang hai nhẫn kim cương bán ở tiệm cầm đồ tại Q.6 được 2,5 triệu đồng; hai đồng hồ bán trên đường Bà Hom, Q.6 được một triệu đồng. Kính lấy tiền bán được mang trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân hết chỉ còn 900 ngàn đồng cho đến khi Công an Q.11 mời làm việc.

Công an sau đó thu hồi được hai chiếc nhẫn, máy tính bảng và tiếp tục thu hồi các tang vật có liên quan trong vụ trộm.