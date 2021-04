TP.HCM: Truy bắt kẻ cạy cửa nhà lấy trộm xe

Ngày 13.4, Công an H.Bình Chánh (TP. HCM) lập hồ sơ, truy xét thủ phạm vụ trộm xảy ra trên địa bàn xã Lê Minh Xuân.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 30 ngày 9.4, anh N.T.T (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) để xe máy hiệu Exciter BS 47B1 – 598.57 trong nhà và đi ra ngoài.

Đến khoảng 16 giờ 40 cùng ngày, anh T. về nhà thì phát hiện cửa nhà bị cạy khóa, kiểm tra phát hiện mất xe máy nên đến trụ sở công an trình báo vụ việc.

Công an H.Bình Chánh (TP. HCM) sau đó khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera ghi nhận vào lúc 10 giờ 15 cùng ngày, có 2 người (chưa rõ lai lịch) đi trên xe máy (không rõ biển số) đột nhập vào nhà anh T. lấy trộm xe

Qua truy xét, công an nhận định một trong hai nghi can trộm tài sản trên là T. (18 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), hiện T. đã bỏ trốn. Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) lập hồ sơ, truy bắt kẻ trộm xe máy để xử lý.