TP.HCM: Từ 22.9, 3 bệnh viện đa khoa trở lại công năng khám, chữa bệnh không Covid-19

Lập 8 đoàn kiểm tra để kiểm soát việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân Covid-19 Về gói thuốc C, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết thuốc Molnupiravir (trong gói thuốc C) được sử dụng dưới sự kiểm soát đặc biệt của ngành y tế. Người sử dụng thuốc phải ký vào văn bản đồng ý sử dụng và cơ sở y tế địa phương theo dõi rất chặt. Nếu thuốc còn dư sẽ phải trả về Sở Y tế để quản lý. Thời gian qua, khi triển khai cấp gói thuốc A, B, C để điều trị F0, Sở đã thành lập 8 đoàn kiểm tra để kiểm tra việc phát 3 gói thuốc này. Mới đây, có thông tin về việc bán gói thuốc C, Sở Y tế đã ban hành văn bản để nhắc lại vấn đề sử dụng và quản lý gói thuốc C. Thanh tra Sở Y tế cùng Công an TP.HCM đang tìm hiểu, điều tra và xử lý vi phạm, nếu có xảy ra.