TP.HCM: Xe container nổ lốp cán nát xe máy, 1 người thoát chết

Ngày 3.3, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra, giải quyết hiện trường vụ tai nạn xe container cán nát xe máy trên đường An Dương Vương (Q.Bình Tân giáp với Q.6).

Hiện trường xe container cán nát xe máy, tông sập tường rào trên đường An Dương Vương ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ ngày 3.3, xe container BS 51C-610.25, chạy trên đường An Dương Vương hướng ra tỉnh lộ 10.

Khi đến giao lộ đường Lê Tuấn Mậu (Q.Bình Tân giáp với Q.6) chiếc xe nổ lốp trước, tông ngã đổ dải phân cách giữa đường. Tiếp đó, chiếc xe container lao qua chiều đường bên cạnh, cán nát một xe máy của người đàn ông ngoài 40 tuổi cầm lái, chạy hướng ngược lại.

Xe máy bể nát ẢNH: TRẦN KHA

Chiếc xe container chỉ dừng lại khi tông sập phần tường rào bằng bê tông của một công ty bên đường.

Chiếc container chỉ dừng lại sau khi tông sập bức tường ẢNH: TRẦN KHA

“Tôi chỉ kịp nhảy ra khỏi xe máy, lúc hoàn hồn nhìn lại thì thấy chiếc xe của mình nằm dưới bánh xe container”, người đàn ông chạy xe máy thoát nạn kể lại.

Công an giải quyết hiện trường ẢNH: TRẦN KHA

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) có mặt phong tỏa một phần làn đường An Dương Vương để giải quyết hiện trường vụ tai nạn do xe container cán nát xe máy. Hơn 8 giờ 30 ngày 3.3, công tác xử lý hiện trường vẫn đang được tiến hành khẩn trương.