TP.HCM: Xét xử vụ án đánh đập, tra tấn khiến thai phụ sẩy thai

Trước đó, ngày 3.9.2020, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) trả hồ sơ để làm rõ thêm các tình tiết trong vụ án.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Dũng khai đã làm đơn khiếu nại cáo trạng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Về số ma túy bị thu giữ, bị cáo Dũng không thừa nhận đó là của mình nhưng không có chứng cứ để chứng minh. Về việc bắt giữ bị hại, Dũng khai không hề trói, chỉ vài lần đánh bị hại bằng cán chổi vì nghi trộm tiền. Suốt thời gian đó, bị hại vẫn sinh hoạt, đi lại trong nhà bình thường, bị cáo không chỉ đạo Huyền và Khang đánh bị hại. Khi thấy bị cáo Khang và Huyền trói, đánh bị hại, bị cáo còn nhắc nhở, mua thuốc cho bị hại uống. Phía gia đình của bị cáo cũng đã khắc phục cho phía bị hại. Toàn cảnh phiên xét xử vụ án tra tấn dã man khiến thai phụ 18 tuổi sẩy thai tại TAND H.Bình Chánh ẢNH: SONG MAI

Tại phần xét hỏi, bị cáo Huyền và Khang khai làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Dũng để đe dọa anh ruột của bị hại đến trả nợ. Trong thời gian bị bắt giữ, chị Y. đã lấy cắp tiền nên hai bị cáo đã đánh đập. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị hại bị bắt giữ, bị trói lại thì không thể lấy cắp tiền và các bị cáo không có bằng chứng cho việc này.

Bị cáo Huyền khai biết rõ hành vi tra tấn bị hại sẽ gây tổn thương cho bị hại nhưng vẫn đốt nhựa nóng nhiễu lên vai, lấy bình gas mini khò lửa vào người bị hại. Trong quá trình xét xử, phía gia đình bị cáo Huyền bồi thường cho bị hại số tiền 49 triệu đồng.

Tại tòa, phía bị hại cũng yêu cầu HĐXX xử đúng người đúng tội, và yêu cầu bị cáo Huyền, Dũng bồi thường 70 triệu đồng. Trình bày trước HĐXX, bị hại cho rằng bị cáo Dũng khai tại tòa không đúng, Dũng là người trói, đánh và đá, chứng kiến cảnh mình bị sẩy thai. Đánh xong, Dũng còn gọi video, chụp hình gửi cho anh ruột bị hại để đe dọa, đòi nợ. Tất cả các thương tật đều do 3 bị cáo gây ra.

Khi bị hại nói rằng mình muốn sinh con rồi, các bị cáo vẫn đánh tiếp vào bụng, sau đó bị hại tự sinh con. Sau khi sinh con, bị hại lên taxi vào bệnh viện rồi gọi gia đình cầu cứu vì không có tiền đóng viện phí.

Trước đó, HĐXX trả hồ sơ đề điều tra bổ sung để làm rõ vai trò đồng phạm của bà Trần Thị Sương (mẹ ruột của Dũng). Tại tòa, bà Sương khai, lúc xảy ra vụ án thì bà đang ở nhà thì Y. dùng điện thoại của Hạnh (người sống chung như vợ chồng với Dũng) gọi báo tin mình sinh non nhưng em bé đã chết, nhờ bà đưa đi bệnh viện, chứ không biết việc thai phụ Y. bị tra tấn đến sẩy thai. Nghĩ việc con nít chết ở nhà "xui rủi", do đó bà cùng bị cáo Khang mang đi chùa ở Q.Bình Tân nhưng do chùa đóng cửa bà đã để phía sau chùa. Phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi và sẽ tiếp tục vào chiều nay.