TP.Phan Thiết lên kế hoạch cưỡng chế khu đất lấn chiếm của Trần Thị Ngọc Nữ

Theo đó, Văn phòng UBND TP.Phan Thiết phát đi thông báo, truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết yêu cầu phải xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch thực hiện quyết định xử phạt hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đối với bà Trần Thị Ngọc Nữ

Đối với Phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phối hợp với Phòng TN-MT thành phố, thuê đơn vị tư vấn (có tư cách pháp nhân) xây dựng phương án cưỡng chế đối với bà Trần Thị Ngọc Nữ ; Chủ trì phối hợp với các phòng ban khác rà soát lại toàn bộ hồ sơ xử phạt và kế hoạch cưỡng chế. Đồng thời lập dự trù kinh phí cưỡng chế, gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tham mưu trình UBND TP xem xét quyết định.

Dù đất lấn chiếm của nhà nước nhưng đã được xây dựng như một "biệt phủ" từ nhiều năm nay Ảnh: Tư liệu

Riêng đối với Công an TP.Phan Thiết, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cử lực lượng hỗ trợ UBND P.Mũi Né trong việc tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn P.Mũi Né nói chung và ở khu phố Long Sơn nói riêng; Nắm bắt hoạt động của các đối tượng liên quan ở KP.Long Sơn, trước trong và sau khi triển khai việc cưỡng chế; Khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng chế, cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện các quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND thành phố đối với bà Nữ.