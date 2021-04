Trảng Bom: Khởi tố nhóm côn đồ đánh công an

Ngày 21.4, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết trước đó cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hà Tùng (23 tuổi), Nguyễn Trường Khang (22 tuổi, cùng ngụ Cà Mau); Giáp Thanh Phú (25 tuổi), Huỳnh Thanh Phát (19 tuổi, cùng ngụ An Giang); Kiều Minh Đức (20 tuổi), Hồ Xuân Hùng (19 tuổi, cùng ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ . Đây là nhóm bị cao côn đồ đánh công an, xảy ra tại khu vực Đồn Công an KCN Sông Mây - Hố Nai.