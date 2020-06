Tranh cãi đặt tên cháu ngoại, bố vợ bị con rể vác búa đập vào đầu

Ngày 24.6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Trung Chính (H.Nông Cống, Thanh Hóa) vừa bắt giữ nghi phạm Lê Đức Hoàng (32 tuổi, ngụ tại xã Trung Chính) sau hơn 2 tháng bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan công an truy nã.

Nghi phạm Lê Đức Hoàng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích . Nạn nhân của vụ án chính là bố vợ Hoàng.

Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, khi bàn luận về việc đặt tên cho con của Hoàng, giữa Hoàng và ông Lê Văn Bộ (51 tuổi, ngụ tại thôn Tống Sở, xã Trung Chính; bố vợ Hoàng) xảy ra mâu thuẫn, do không thống nhất cách đặt tên.

Trong lúc cãi nhau, Hoàng đã dùng búa đập nhiều nhát vài cổ, vai ông Bộ khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định sức khỏe ông Bộ bị tổn hại 41% sức khỏe.

Ngay sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên bị Công an H.Nông Cống phát lệnh truy nã.

Tối 23.6, nhận được tin báo Hoàng trở về nhà, Công an xã Trung Chính tổ chức lực lượng bắt giữ và bàn giao nghi phạm cho Công an H.Nông Cống tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.