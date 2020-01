Tránh xe máy, xe tải chở than lật ngang trên cầu Thuận Phước

Theo Công an quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), khoảng 19 giờ ngày 22.1, tài xế Lê Văn Luyện (40 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) điều khiển xe tải BS 43C - 205.59 chở than lưu thông trên cầu Thuận Phước , hướng từ quận Hải Châu về quận Sơn Trà. Trong lúc xuống dốc cầu Thuận Phước (đoạn thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), tài xế phát hiện hai người (nam và nữ) đi trên một xe máy phía trước có dấu hiệu va chạm nên đánh lái để tránh. Lúc này, do xe chở nặng, khoảng 800kg than, nên xe tải bị lật ngang Vụ tai nạn làm tài xế Luyện bị thương nặng.

Lực lượng chức năng phải đưa số than trên thùng xe ra ngoài mới lật lại được phương tiện Ảnh: Văn Tiến

Trên xe tải chứa đầy than nên lực lượng cứu hộ phải đưa toàn bộ số than ra ngoài mới lật lại chiếc xe chở than. Vụ tai nạn đang được Công an quận Sơn Trà làm rõ.