Triệt phá 2 đường dây đánh bạc ngàn tỉ tại Thanh Hóa và Hải Dương

Ngày 10.8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an H.Như Xuân (Thanh Hóa) vừa bắt giữ 5 nghi phạm: Văn Huy Trường (21 tuổi) và Nguyễn Đình Tuấn (28 tuổi, đều ngụ TT.Rừng Thông, H.Đông Sơn, Thanh Hóa), Lê Văn Tùng (26 tuổi, ngụ xã Quảng Đức, H.Quảng Xương, Thanh Hóa), Ngô Sỹ Tuấn (27 tuổi, ngụ P.Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa) và Phạm Văn Hùng (28 tuổi, ngụ xã Quảng Ninh, H.Quảng Xương) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Theo Công an H.Như Xuân, 5 nghi phạm này đã lập đường dây đánh bạc qua mạng, người chơi sử dụng ứng dụng game đổi thưởng như giauto.club, zindo.club, kim.club... và mua điểm bằng tiền mặt thông qua nạp thẻ cào điện thoại, hoặc gửi tiền qua tài khoản, điểm game có thể đổi ra tiền mặt. Công an đã thu giữ 35 thẻ tín dụng ngân hàng , 1 máy tính xách tay, 5 bộ máy tính bàn, 34 điện thoại di động và hơn 500 triệu đồng tiền mặt liên quan đến hành vi đánh bạc. Các nghi phạm khai nhận, gần 1 tháng nay, đường dây đánh bạc này đã ghi nhận số tiền giao dịch hơn 10 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 10.8, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về việc triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỉ bằng hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Quang Vinh (34 tuổi, ngụ khu An Trung, P.An Lưu, TX.Kinh Môn, Hải Dương) cầm đầu. Trước đó, sáng 9.8, Công an tỉnh Hải Dương đồng loạt bắt giữ Nguyễn Quang Vinh, Tự Long Đạt (20 tuổi), Nguyễn Thành Long (26 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (39 tuổi), cùng trú TX.Kinh Môn, Hải Dương; Nguyễn Xuân Thắng (32 tuổi) và Phạm Huy Tường (39 tuổi), cùng trú H.Tứ Kỳ, Hải Dương. Tang vật thu giữ gồm 7 điện thoại, 1 bộ máy vi tính, 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu khác có liên quan.