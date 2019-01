Triệt phá băng nhóm Vũ 'bông hồng'

Hôm qua (10.1), Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 13 nghi can trong băng nhóm giang hồ, tổ chức đánh bạc do Lâm Thanh Vũ (tức Vũ “bông hồng”, ngụ TP.HCM) cầm đầu để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, lực lượng trinh sát phát hiện Vũ và đàn em hoạt động bảo kê, cho vay, tổ chức đánh bạc… tại địa bàn Q.9, Q.Thủ Đức (TP.HCM). Chiều 8.1, khi Vũ cùng nhóm tay chân thân cận vừa quay về từ Phú Quốc (Kiên Giang), các trinh sát đã phối hợp với An ninh hàng không bắt nhóm giang hồ ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Chiều tối cùng ngày, hàng chục trinh sát, cán bộ của C02 phối hợp với đặc nhiệm cảnh sát cơ động (Bộ Công an) chia làm nhiều mũi tấn công đồng loạt 14 điểm “làm ăn” của Vũ cùng đàn em. Nhiều mũi trinh sát cũng đột kích các quán cà phê, nhà riêng của những nghi can trong băng nhóm của Vũ, bắt quả tang các hành vi: đặt cược, cá độ trên mạng. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, tài liệu liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc; 3 ô tô, gần 800 triệu đồng.

Qua tài liệu, lời khai từ các đàn em của Vũ, có nhiều tài khoản đánh bạc thời gian qua lên đến hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, Vũ cũng trực tiếp đánh ăn thua với các con bạc khác.

* Chiều 10.1, Công an tỉnh Bình Định cho biết đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với: Nguyễn Quốc Khánh (38 tuổi), Nguyễn Mạnh Hiếu (33 tuổi), Nguyễn Trọng Huấn (52 tuổi), Lưu Trung Kiên (37 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (20 tuổi), Bùi Anh Huy (20 tuổi, cùng ngụ tại Hà Nội, Hòa Bình), Huỳnh Thị Phương Thảo (23 tuổi) và Nguyễn Trung Phong (25 tuổi, cùng ngụ tại TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước, Bình Định).

Những người này đã lập công ty chuyển phát nhanh với chức năng vận chuyển hàng hóa tuyến bắc - nam tại TT.Tuy Phước và tại P.Đập Đá, TX.An Nhơn (Bình Định), nhằm làm vỏ bọc cho hoạt động tín dụng đen. Từ ngày 11.11.2018 - 7.1.2019, tổ chức này đã cho vay 470 lượt với tổng số tiền là 6,396 tỉ đồng. Những người vay tiền khai, nhóm tín dụng đen chỉ cho vay trong 50 ngày, lãi suất từ 15 - 20%.