Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỉ, bắt 12 nghi phạm

'TP.HCM phát triển, phải so sánh với Thượng Hải, Hồng Kông, Singapore..., chứ không so sánh với các TP trong nước', Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Ngày 12.1, Công an H.Bến Lức (Long An) phối hợp UBND xã Nhựt Chánh trao tặng giấy khen và tiền thưởng của Giám đốc công an tỉnh cho 7 cá nhân tiêu biểu...