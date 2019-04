Triệt phá đường dây đánh bạc cực lớn qua mạng với giao dịch 30.000 tỉ đồng

tin liên quan Vì sao Chánh thanh tra Bộ TT-TT bị bắt? Theo cơ quan công an, Fxx88.com hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thực hiện trực tuyến với phương thức thủ đoạn tinh vi, rất khó phát hiện.

Theo đó, khi tham gia vào hệ thống Fxx88.com, các "con bạc" được cấp tài khoản đã được mã hóa và được cấp tiền ảo để tham gia hoạt động cá cược, chủ yếu là cá độ bóng đá. Để có được tiền ảo từ hệ thống Fxx88.com, "con bạc" phải mua bằng tiền thật và được nạp vào các tài khoản ngân hàng theo chỉ định.

Đáng chú ý, đường dây đánh bạc này đã thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người để thực hiện các hành vi chuyển tiền đánh bạc cũng như được bạc. Do đó đã xuất hiện những tài khoản ngân hàng có lượng giao dịch lên đến hàng chục tỉ đồng/tháng, trong khi chủ tài khoản chỉ là công nhân, có thu nhập chỉ 5 - 7 triệu đồng/tháng.

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, ngày 23.4, Bộ Công an đã tổ chức 30 tổ công tác thuộc các lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau. Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi), số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư lớn, hàng trăm thiết bị điện tử và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc (trong đó có 1 đối tượng nước ngoài có vai trò quản lý, điều hành), 10 đối tượng có hành vi đánh bạc.