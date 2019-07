Triệt phá đường dây đánh bạc lớn ở Nha Trang, thu giữ hàng tỉ đồng

Theo đó, trong ngày 14.7, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an TP.Nha Trang với sự hỗ trợ của Cục an ninh mạng (Bộ Công an) đã kiểm tra, khám xét tại 11 địa điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và số đề ở TP.Nha Trang.