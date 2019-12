Triệt phá đường dây lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại, tạm giữ 23 nghi phạm

Ngày 23.12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 23 nghi phạm (trú tại huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trong đường dây lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 10 ổ nhóm lừa đảo qua điện thoại với hàng chục đối tượng tham gia liên kết thành một đường dây. Để đấu tranh bóc gỡ đường dây này, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác lập chuyên án triệt phá.

Vào cuộc điều tra, ban chuyên án xác định nhóm lừa đảo trên đã mua sim rác (sim không đăng ký chính chủ), sau đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, hoặc người có chức vụ của các nhà mạng gọi điện thoại cho người bị hại, thông báo số thuê bao của họ đang sử dụng đã trúng thưởng. Các đối tượng lừa đảo yêu cầu các bị hại để nhận thưởng là quà, tiền và xe máy (tổng trị giá hàng trăm triệu đồng), thì phải chuyển tiền làm hồ sơ với hình thức nạp thẻ cào điện thoại cho chúng.

Nhiều người cả tin muốn nhận thưởng đã mua thẻ cào và gửi mã thẻ theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Sau khi nhận được mã thẻ cào, các đối tượng vứt sim hoặc thêm người bị hại vào danh sách hạn chế để cắt đứt liên lạc. Sau khi chiếm đoạt được mã thẻ cào, nhóm lừa đảo bán cho các đối tượng chuyên tiêu thụ với mức giá thấp hơn, chỉ từ 60 - 70% giá trị thể cào, để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi củng cố tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh quyết định phá án, triệt xóa ổ nhóm lừa đảo trên. Khám xét nhà các nghi phạm, công an thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng.