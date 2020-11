Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 4 bánh heroin và 2,2kg ma túy "đá"

Sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Đắk Som (H.Đắk G'long, Đắk Nông), lực lượng Công an H.Đắk G'long phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 3 nghi can đang vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy . Công an thu giữ 4 bánh heroin; 2,2 kg ma túy "đá" cùng một số tang vật liên quan.

Công an làm việc với một nghi can trong vụ án

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phá án tại hiện trường.

Do vụ án đang mở rộng điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông chưa thể cung cấp danh tính các nghi can. Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi can để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.