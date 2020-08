Triệt phá đường dây mua bán 'hàng nóng' quy mô lớn

Ngày 6.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) quyết định tạm giữ hình sự Lê Như Anh (33 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; đồng thời mở rộng điều tra vụ tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cận cảnh 2 kho “hàng nóng” cực lớn

Mở rộng điều tra, ngày 6.8 Công an TP.Tây Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh; Công an Q.Tân Bình, Công an Q.Bình Tân và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khám xét 2 địa chỉ ở TP.HCM.