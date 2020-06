Triệt phá đường dây thầu đề, cho vay nặng lãi

Ngày 18.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Minh Sang (39 tuổi), Nguyễn Quang Hưng (32 tuổi), Lê Văn Long (29 tuổi), Bùi Tuấn Mạnh (36 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi), Huỳnh Văn Có (53 tuổi), Trần Thị Hoa (47 tuổi) và Nguyễn Tấn Tài (33 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi

Trước đó, chiều 15.6, Công an Tây Ninh bắt quả tang Sang có hành vi ghi số đề ; đồng thời bắt khẩn cấp và mời làm việc 20 người có liên quan, thu giữ 384 triệu đồng, 17 ĐTDĐ, 1 ô tô, 11 xe mô tô, 238 phơi số đề, 12 quyển sổ ghi chép việc cho vay tiền... Bước đầu xác định đường dây đánh bạc hoạt động từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay do Sang đứng ra làm thầu đề. Chỉ tính trong ngày bị bắt, các tin nhắn ghi số đề của Sang thể hiện tổng số tiền đánh đề trên 250 triệu đồng. Công an xác định nguồn tiền thu lợi từ hoạt động thầu đề được Sang sử dụng vào việc cho vay với lãi suất 20%/tháng. Đến khi bị bắt Sang đã cho hơn 60 người vay, thu lợi hơn 100 triệu đồng. Hưng cũng hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2018 đến nay với hình thức cho vay tiền góp với lãi suất tương tự.