Triệt phá đường dây trộm chó 'cả trăm tấn', thu giữ súng bắn điện, bộ kích điện

Nhiều đối tác của Công ty cổ phần Thái Lan Paint tố cáo giám đốc công ty này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Công an đang vào cuộc điều tra.

UBND TP.HCM đã đồng ý chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc liên quan dự án An Phú Tây, Long Thới, KCN Hiệp Phước 2 theo kiến nghị của Thanh tra TP.HCM, liên quan tới sai phạm đất đai của IPC.

Giám đốc Sở TN - MT An Giang Trần Đặng Đức bị cảnh cáo về mặt chính quyền do đã có vi phạm, trước đó đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật Đảng.