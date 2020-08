Triệt phá 'sòng bạc công nhân' ở Tây Ninh

Lúc 12 giờ 15 phút ngày 12.8, đội Cảnh sát hình sự Công an H.Châu Thành phối hợp phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá một "sòng bạc công nhân" tại phòng làm khuôn in (cửa B10, khu B, thuộc Công ty VMC Hoàng Gia, xã Thanh Điền, H.Châu Thành).