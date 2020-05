Triệt phá sòng bạc 'di động' giáp ranh 3 tỉnh, bắt giữ trên 130 người

Tối 1.5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận lập hồ sơ, điều tra vụ đánh bạc quy mô lớn tại vùng giáp ranh giữa Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Thuận. Theo điều tra ban đầu, qua nhiều ngày trinh sát, khoảng 17 giờ ngày 1.5, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã đột kích bắt "sòng bạc di động" quy mô lớn bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10, xã ĐaKai, H.Đức Linh (Bình Thuận).

Khu vực tổ chức sòng bạc ở có địa hình phức tạp, với đồi núi trồng điều ít người qua lại, cây cối um tùm nên khi phát hiện lực lượng công an các nghi can đã bỏ chạy tán loạn, trốn vào các bụi cây rậm rạp.

Lực lượng công an đã bao vây chốt chặn, kịp thời khống chế, bắt giữ trên 130 người; đồng thời thu giữ tại hiện trường hàng trăm triệu đồng cùng nhiều phương tiện ô tô, mô tô các loại…

Theo đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, "sòng bạc di động" này đã được hình thành trong thời gian khá dài. Để đối phó với lực lượng chức năng, các nghi can luôn thay đổi địa điểm khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng nên Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án để đấu tranh.

Theo một cán bộ điều tra chuyên án, để triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn này, lực lượng công an phải trải qua thời gian dài theo dõi và thức trắng nhiều đêm giữa rừng sâu để lần theo từng bước di chuyển của các nghi can từ nhiều hướng về tụ tập. Trong đó có khoảng 20 nghi can đứng ra tổ chức chuyên thuê xe ôm làm phương tiện di chuyển tới địa điểm đã được hẹn trước. Sau đó còn cắt cử nhiều người cảnh giới ở nhiều khu vực nhằm theo dõi sự xuất hiện của lực lượng chức năng.