Triệt phá trường gà ẩn sâu trong vườn dừa

Theo đó, chiều ngày 1.11, Cảnh sát hình sự Công an H.Châu Thành phối hợp cùng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre bất ngờ ập vào khu đất ẩn trong vườn dừa của ông Đặng Hoàng Vũ (47 tuổi, ấp Phước Xuân, xã An Khánh, H.Châu Thành), bắt quả tang một nhóm đông người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.