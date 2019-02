Triệt xóa sòng bạc 'quý bà', thu giữ gần 100 triệu đồng

Ngày 21.2, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh, lấy lời khai hơn 21 người tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền để xử lý theo định của pháp luật.

Chiều 20.2, từ tin báo của người dân, lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại nhà Tào Văn Nghĩa (38 tuổi, ngụ ấp An Hương 1, xã Mỹ An, H.Mang Thít, Vĩnh Long), bắt quả tang 21 người đang sát phạt với hình thức đánh bài cào 3 lá