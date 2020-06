Triệu tập 15 'quái xế' lạng lách, đánh võng trên đường phố Hải Phòng

Ngày 23.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, vào khoảng 21 giờ đến 23 giờ ngày 20.6, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Ngô Quyền khi tuần tra kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong đã phát hiện một nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên làn đường dành cho ô tô. Hành vi này gây mất trật tự an toàn giao thông , tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.