Triệu tập 28 thanh niên lạng lách, đánh võng quanh hồ Hoàn Kiếm

Vụ việc diễn ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 9.4. Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội phát hiện khoảng 10 xe mô tô do các thanh niên điều khiển chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga gây huyên náo trên một số tuyến phố Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, sau đó tập trung về khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Cũng theo Công an quận Hoàn Kiếm, trước đó, đêm 8.4, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm cũng xuất hiện nhiều thanh niên chạy xe máy tụ tập, nẹt bô, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng.

Công an quận Hoàn Kiếm đã bố trí lực lượng, phối hợp với các đơn vị khác của Công an TP.Hà Nội triển khai đội hình ngăn chặn, truy bắt một số thanh niên có biểu hiện tụ tập điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng

Ngay trong đêm 9, rạng sáng 10.4, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội điều tra, triệu tập 28 người có hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội , tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách , bốc đầu xe máy xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đa số những người này còn rất trẻ, thậm chí từng bị xử lý về hành vi vi phạm tương tự trước đó.

Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đấu tranh, khai thác mở rộng và xử lý những thanh niên này theo quy định của pháp luật.