Triệu tập tài xế taxi Star Red để làm rõ vụ 'chặt chém', giở thói côn đồ

Theo Công an TP.Đà Lạt, bước đầu tài xế Vũ thừa nhận khoảng 19 giờ 30 ngày 29.4 có chở gia đình ông T.V.T từ đầu đường Nguyễn Văn Cừ vào khách sạn Teracotta (Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt) và xảy ra xích mích với ông T.

Còn ông T. trình bày, khi ông vừa lên xe, tài xế Vũ nói chạy khoán giá 150.000 đồng, và đòi tiền trước, ông T. nói xe có công tơ mét, cứ theo đồng hồ mà tính tiền. Tài xế Vũ tỏ thái độ không bằng lòng, hằn học, quá trình chạy lạng lách, vượt ẩu, rất nguy hiểm khiến gia đình ông T. lo lắng.

Khi xe về tới khách sạn, tài xế Vũ vẫn yêu cầu trả 150.000 đồng nhưng ông T. không đồng ý, và nói: “Quá lắm tôi trả anh 100.000 đồng, nhưng do thái độ của anh không tốt tôi chỉ trả đúng số tiền. Gặp anh làm chuyến đi mất vui!”.

Khi ông T. mở cửa taxi để vào khách sạn thì bị tài xế Vũ rượt theo để hành hung, rất may lực lượng bảo vệ khách sạn Teracotta kịp thời can ngăn. Ông T. cho biết thêm do muốn được bình yên, vợ ông T. đã trả 150.000 đồng cho tài xế Vũ theo yêu cầu.