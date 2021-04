Trịnh Sướng thu lợi hơn 102 tỉ đồng từ xăng giả

Theo cáo trạng của Viện KSND Đắk Nông, tháng 1.2019, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm người có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường. Nhận định đây là đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả liên quan nhiều người, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh thành, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an để điều tra, thu thập chứng cứ phá án.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông xác định một số người bán dung môi cho Trịnh Sướng ở Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng ở TP.HCM. Vào tháng 5.2019, công an đã khám xét khẩn cấp kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng (thuộc Công ty TNHH Mỹ Hưng), giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với Trịnh Sướng và một số người liên quan.

Qua điều tra xác định Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã tổ chức pha chế, sản xuất hơn 133 triệu lít xăng giả , gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỉ đồng.

Trịnh Sướng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 102 tỉ đồng khi bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty TNHH Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol.

Công an tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố tất cả 39 bị can. Trong đó có 17 bị can bị tạm giam, 18 bị can được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, 4 bị can được bảo lãnh tại ngoại.