Trịnh Xuân Thanh khai có người góp tiền mua đất Tam Đảo

Theo cáo trạng, năm 2009, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo bị can Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc PVC Kinh Bắc - thành viên của PVC, sử dụng tiền thi công tại dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ - Hải Phòng mua lô đất 3.400 m2 tại H.Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời điểm này, PVC là nhà thầu dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ và PVC Kinh Bắc là thầu phụ. Các bị can đã bàn bạc thống nhất PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng, sau đó PVC Kinh Bắc sử dụng 24 tỉ đồng để mua đất. Để hợp thức hóa khoản tiền này, Trịnh Xuân Thanh chủ trương tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng và sử dụng khoản tiền tạm ứng nêu trên thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc. Tiếp đó, Trịnh Xuân Thanh đề nghị Đỗ Văn Hồng chuyển nhượng lại lô đất ở TT.Tam Đảo cho Thanh với giá 23,8 tỉ đồng. Để thực hiện, Trịnh Xuân Thanh đã thành lập Công ty Mai Phương và nhờ bố đẻ mình là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên chủ sở hữu. Sau đó, Đỗ Văn Hồng đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 3.400 m2 cho Công ty Mai Phương. Tuy nhiên, Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT PVC, có sự chi phối ảnh hưởng đến hoạt động của PVC Kinh Bắc nên chỉ trả tiền mua thửa đất trên là 20,8 tỉ đồng, còn 3 tỉ đồng không trả. Đến nay, trên hệ thống sổ sách kế toán của PVC Kinh Bắc vẫn hạch toán số tiền 3 tỉ đồng là khoản phải thu của Công ty Mai Phương. Sau khi nhận chuyển nhượng từ PVC Kinh Bắc, ông Trịnh Xuân Giới tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ Công ty Mai Phương gồm cả thửa đất trên cho vợ của Trịnh Xuân Thanh là Trần Dương Nga. Đến tháng 6.2016, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng công ty cho người khác với giá 45 tỉ đồng. Trong vụ án này, Trịnh Xuân Thanh được xác định vai trò chủ mưu, bị can Đỗ Văn Hồng có vai trò đồng phạm về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.